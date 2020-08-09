الامارات | "التربية" توضح حقيقة توجيهها استبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيك

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" توضح حقيقة توجيهها استبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما تداوله البعض على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، حول مطالبة أولياء أمور الطلبة باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة ليحمل الطلبة كتبهم فيها، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات حول العملية التعليمية والميدان التربوي من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وتداولت "جروبات" أولياء أمور طلبة مقطعاً صوتياً تدعي المتحدثة فيه بأن الوزارة شددت على ضرورة استبدال الحقائب المدرسية الجلدية أو غيرها بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب الدراسية بها، وذلك لضمان عدم انتقال عدوى فيروس "كورونا"، مطالبة ذوي الطلبة بالامتناع عن شراء حقائب لأبنائهم.

وتعتزم الوزارة تطبيق نظام التعليم الهجين ضمن المدرسة الإماراتية الذكية بدءاً من العام الدراسي المقبل، ووضعت أربعة سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي على أن يكون التعليم المدرسي بنسبة 70% مقابل 30% تعليم إلكتروني، وتراوح ساعات الدوام بين 5.30 ساعات وست ساعات.

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وأوضحت الوزارة أن الدوام المدرسي في السيناريو الأول يبدأ من الساعة 7:15 صباحاً إلى 12:50 ظهراً، والثاني من الساعة 7:30 إلى 1:05، والثالث من الساعة 8:00 صباحاً إلى 1:35 ظهراً، والرابع من 8:30 إلى 2:50، على أن يكون الدوام مرناً يواكب احتياجات وميول الطلبة وتعديل أوقات دراستهم بما يتناسب مع قدراتهم التعليمية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يضمن مرونة التوقيت لتطبيق التعلم الذاتي، وتشجيع طلبة المدرسة الإماراتية على استخدام المصادر الذكية التي تثري معلومات الطلبة في مجالات عدة في المستقبل، وتعدهم للدراسات العليا وسوق العمل، وتطبيق الأكاديميات الافتراضية لدعم تعلم الطلبة من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، وسهولة تطبيق الفعاليات والأنشطة الافتراضية، منها الرحلات، والسينما والاحتفالات.

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