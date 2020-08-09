الامارات | جولة جديدة من «المبرمج الإماراتي» بمشاركة 860 طالباً

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة من «المبرمج الإماراتي» بمشاركة 860 طالباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق الوطن عن جولة جديدة من مبادرة «المبرمج الإماراتي»، بمشاركة 860 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء الدولة، لإعداد وتأهيل جيل متمكن من أساسيات ومهارات تكنولوجية متقدمة لديه القدرة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتلبي المتغيرات في سوق العمل بالمستقبل.

وتقام الجولة عبر منظومة إلكترونية متطورة تقوم على «التعليم عن بعد» برعاية شركة الدار العقارية، حيث سيتم تقديمها عبر منصة (Tynker) خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 20 أغسطس الجاري، ويتخللها 15 ساعة تدريبية، إلى جانب محاضرات تتناول موضوعات عدة في الترميز، وتطوير الألعاب للمبتدئين، ورياضيات الألعاب، لإكساب المشاركين مهارات متقدمة تمكنهم من تطوير قدراتهم الإبداعية، والعمل على برمجياتهم الخاصة.

وقال مدير عام صندوق الوطن بالإنابة أحمد فكري: «تعتبر المبرمج الإماراتي من أهم المبادرات التي يعمل عليها صندوق الوطن كونها تعكس التزامه بالعمل على ترجمة رؤية القيادة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، من خلال الاستثمار في تنمية الطاقات البشرية، وصقل مهاراتها وقدراتها الإبداعية لتكون قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تحققها دولة الإمارات، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، جاهزة لتولي وظائف قيادية في المستقبل ومساهمة فاعلة بتحقيق رؤية القيادة في مواصلة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل الذي يقوم على المعرفة والابتكار».

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وقالت مدير برامج استراتيجي في صندوق الوطن الدكتورة عزه حمد الكعبي: «تشتمل هذه الجولة من المبادرة على العديد من الفيديوهات التعليمية التي جرى إعدادها خصيصاً لطلاب المبرمج الإماراتي ويسعى من خلالها صندوق الوطن لتوفير فرص التعلم عن بعد للراغبين في تطوير مهاراتهم التكنولوجية واكتساب أساسيات لغة البرمجة».

ويسهم «المبرمج الإماراتي» في تعليم الطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية ويعد بمثابة منصة معرفية تتيح للطلاب والطالبات في مدارس الدولة اكتساب 3 لغات بما فيها البرمجة وتطوير مهارات التفكير الإبداعي وكيفية بناء تطبيق إلكتروني من خلال مجموعة مكثفة من الدورات والبرامج التعليمية.

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