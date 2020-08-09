الامارات | خادمة تعاقب مخدومتها لعدم سداد مستحقاتها بطريقة قاسية

شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تعاقب مخدومتها لعدم سداد مستحقاتها بطريقة قاسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت خادمة آسيوية مخدومتها بسرقة جميع مقتنياتها من مجوهرات وساعات ثمينة ونظارات وعطور وأموال بدعوى أن المجني عليها لا تدفع لها مستحقاتها، وقبضت شرطة دبي على المتهمة وأحالتها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المسروقات شملت 12 حلق أذن و28 خاتماً وطقم ألماس وسلاسل وأسارو وولاعة ثمينة ونظارة شمس وساعتين من نوع شوبارد وكارتيير وحقائب يد ثمينة بالإضافة إلى 47 ألف درهم إماراتي ومبالغ أخرى بعملات مختلفة.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها تعمل لدى المجني عليها مقابل رابت شهري، لكن لم تلتزم الأخيرة بسداد راتبها فخططت لسرقتها واستغلت وجودها في دورة المياه وسرقت جميع مقتنياتها.

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من جهته قال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تم القبض على المتهمة مباشرة بعد البلاغ وعثر على المسروقات في حقيبة سفر بمقر إقامتها.

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