"إنترتك" تُطلق برنامج "بروتيك" في منطقة الشرق الأوسط وتفوز بعقود متعددة بما في ذلك من سلسلة "البيك" السعودية للوجبات السريعة

– أعلنت "إنترتك" مؤخراً عن إطلاق "بروتيك" (Protek)، وهو أول برنامج في العالم لضمان الصحة والسلامة والعافية والهادف لحماية الناس ومواقع العمل والأماكن العامة، بما في ذلك حل "مراقبة منع انتشار العدوى" (Prevention of the Spread of Infection- POSI-CHECK). و"بروتيك" هو أول حل شامل لخدمات الضمان والمصمم لمنح الشركات في جميع القطاعات والموظفين والمستهلكين الثقة التي يحتاجونها لمزاولة أعمالهم في "الظروف الطبيعية الجديدة" بعد كوفيد-19.

وقد وقعت "إنترتك" مؤخراً عقداً لتوفير أحد حلول "بروتيك" التي تقدمها الشركة إلى مجموعة "البيك"، إحدى سلاسل الوجبات السريعة الأكثر رواجاً في المملكة العربية السعودية. وتتواصل الشركات من مختلف القطاعات مع "إنترتك" لتطبيق حلول الضمان من "بروتيك" في مؤسساتها، حيث وقعت "إنترتك"مؤخراً عقوداً متعددة.

وكجزء من حلول بروتك، سيقوم برنامج "إنترتك كريستال" Intertek Cristal الذي يُركز على الجودة والسلامة وإدارة المخاطر لقطاع الضيافة، بتقديم حل "مراقبة منع انتشار العدوى" (Prevention of the Spread of Infection- POSI-CHECK) الجديد لأكثر من 100 مطعم تابع لمجموعة "البيك" للوجبات السريعة في المملكة. وقد صُمم هذا الحل لصياغة استجابة فعالة للأمراض المُعدية ومراقبتها.

كما ستطبق سلسلة المطاعم بروتوكول DineCheck الذي سيضمن أن مستويات النظافة والصحة في المطابخ والمفروشات ودورات المياه والأسطح في كل مطعم من المطاعم تفي بأكثر المعايير صرامة لرواد المطاعم والموظفين على حد سواء.

وإذا ما تم أخذهما معاً، فإن POSI Check وDine Check سيوفران ضمان مستقل بأن "البيك" تلبي تعهدها في مجال الرعاية ومنح الموظفين والعملاء الثقة التي يحتاجون إليها للعودة لمطاعمهم المفضلة. وسيتم وضع شهادات اعتماد POSI Check وDine Check في أمكان بارزة على شكل علامات وشهادات في أماكن متعددة من المطاعم.

صرح ماثيو سكينر، المدير التنفيذي الإقليمي في "إنترتك": "في هذه الأوقات الغامضة التي تُعد فيها الصحة العامة والسلامة من أهم الأولويات بالنسبة للجميع، كان من المهم بالنسبة لـ ’إنترتك‘ أن تقدم خبراتها ومشورتها الرائدة للعملاء في قطاعات متعددة. وحل ’بروتيك‘ الجديد من إنترتك هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ونحن فخورون بتعاوننا مع ’البيك‘، إحدى أكبر سلاسل مطاعم الوجبات السريعة وأكثرها شعبية في المملكة العربية السعودية، لضمان أن مواقعها قد طبقت بشكل مستقل ممارسات الصحة والسلامة والنظافة. هذا البرنامج سيطمئن العملاء إلى أنهم يتناولون الطعام في مطاعم تفي بأعلى المعايير في مجال الصحة والسلامة والنظافة."

وقال رامي أبو غزالة من مجموعة "البيك": "إننا نتطلع بشوق لفتح أبوابنا والترحيب بعودة عملائنا الأعزاء إلى مطاعم ’البيك‘ مع تخفيف إجراءات الإغلاق. من الواضح أنه في كل أنحاء العالم، الاهتمام الأول للعملاء الراغبين بتناول الطعام مجدداً في مطاعمهم المفضلة هو ما إذا كان قد تم تطبيق أكثر الإجراءات صرامة في مجال الصحة والسلامة والنظافة لاستعادة ثقة المرتادين. ومن خلال شراكتنا مع ’إنترتك‘، نحن نؤمّن أن مطاعمنا ستجتاز أكثر اختبارات الصحة والسلامة والنظافة صعوبة قبل أن تفتح أبوابها مجدداً، الأمر الذي يطمئن المرتادين ويمكنهم من الاستمتاع بمأكولاتنا الرائعة وخدمتنا السريعة مرة أخرى."