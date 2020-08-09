الامارات | بدء توزيع الزي المدرسي في 149 منفذاً على مستوى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع الزي المدرسي في 149 منفذاً على مستوى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم 149 منفذاً لبيع الزي المدرسي لطلبة المدرسة الإماراتية على مستوى الدولة، والتي انطلقت عملية البيع فيها حالياً، وتتوزع هذه المراكز على أبوظبي (76 منفذاً)، ودبي (22 منفذاً)، والشارقة (17 منفذاً)، وعجمان (ثمانية منافذ)، وأم القيوين (ثلاثة منافذ)، ورأس الخيمة (13 منفذاً)، والفجيرة (10 منافذ).

وأعلنت الوزارة عن توافر الزي المدرسي المعتمد لطلبة المدرسة الإماراتية ابتداءً من الشهر الجاري بجميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف الحلقات الدراسية، داعية أولياء الأمور والطلبة إلى الحصول عليه من خلال الموردين ومنافذ البيع المعتمدة، مؤكدة حرصها على تغطية وتوفير كل احتياجات الطلبة، وتحديد أسعار الزي المدرسي بما يراعي الظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر.

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وأدخلت الوزارة تعديلاً على الزي المدرسي المعتمد لطلاب الحلقة الثالثة بنين، والذي بات الزامياً ليتكون من "تي شيرت" أبيض يحمل شعار المدرسة الإماراتية على الصدر، وبنطلون كحلي اللون مخطط بالأزرق، وفق مرتكزات مستمدة من البيئة المدرسية، وما يتصل بها من أصول وضوابط تربوية. ويتماشى اعتماد الزيّ لطلبة المدرسة الإماراتية مع أهداف وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم متكافئ، وبيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة على التعلم وفق فلسفة تربوية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات التربوية والمناهج وعلى التطوير المستمر لكل محاور المنظومة التعليمية بالمدرسة الإماراتية لخلق جيل متمكن من مهارات العصر ومتطلبات المستقبل.

وكانت الوزارة اعتمدت العام الماضي زيّاً موحداً لطلبة المدرسة الإماراتية يواكب مواصفات محددة ليعزز من انتمائهم الوطني وشعورهم بالمساواة والعدالة في التعامل، وتحقيق التجانس في المظهر، وترسيخ الانطباعات الإيجابية حول النظام المدرسي، وتعزيز قيم الولاء والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توفيره الراحة خلال ساعات الدراسة، للعام الدراسي الجديد 2021/2020.

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