الامارات | «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة متفرقة، خلال الأيام المقبلة، وسط طقس رطب غائم إلى غائم جزئياً على بعض المناطق في الدولة، خصوصاً الشرقية والجنوبية، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً.

وذكر المركز، في بيان حول حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة: «يسود البلاد، اليوم، طقس غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38كم/‏س، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان».

أما الإثنين، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30، تصل إلى 38كم/‏س، أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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ويوم الثلاثاء، يصبح الطقس رطباً صباحاً شمالاً - صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تعود درجات الحرارة للارتفاع مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30، تصل إلى 40كم/‏س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الأربعاء طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30، تصل إلى 40كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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