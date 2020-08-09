الامارات | «كهرباء الشارقة» تستبدل 2500 عداد قديم

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شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تستبدل 2500 عداد قديم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن بدء استبدال العدادات الميكانيكية القديمة في خمس مناطق، تشمل: الياش وسويحات والقوز والحومة والرمثاء، وتركيب أكثر من 2500 عداد ذكي جديد، استكمالاً لخطة الهيئة بتحويل جميع العدادات بإمارة الشارقة إلى ذكية، بعد الانتهاء من تركيب أكثر من 1300 عداد بمنطقتي الموافجة والرماقية.
كما تتخذ الهيئة، بجانب استبدال العدادات القديمة، الإجراءات اللازمة لصيانة لوحات التوزيع، لتوفير الأمن والسلامة لسكان الإمارة.
وأكد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن مشروع استبدال العدادات القديمة بالذكية، من أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة، ضمن استراتيجيتها نحو التحول الرقمي.
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