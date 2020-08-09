الامارات | %10 انخفاضاً بمعدل توليد النفايات في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن %10 انخفاضاً بمعدل توليد النفايات في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة إدارة المخلفات التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن انخفاض معدل توليد النفايات 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة عدم استقبال المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة الجاهزة للزائرين، التزاماً بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أن كمية النفايات التي تم جمعها في الإمارة منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية من 29 مارس حتى الأول من يوليو الماضي بلغت 56 ألفاً و619 طناً، مقارنة بـ62 ألفاً و638 طناً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تقدر كمية النفايات التي تم جمعها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بـ97 ألفاً و480 طناً من النفايات.

وأشارت إلى أن جمع النفايات يتم بالطرق المعتادة أو عن طريق الطلبات المقدمة عبر خدماتنا الإلكترونية، إذ وفرت دائرة الخدمات العامة جميع الخدمات عبر منصة MRAK الذكية لكل مؤسسة تابعة لدائرة الخدمات العامة دون الحاجة لاستقبال المتعاملين في مركز سعادة المتعاملين، إذ تم توفير قنوات للدفع الإلكتروني وأرقام التواصل عبر تطبيق «واتس أب» لمعاملات وخدمات المؤسسات التنفيذية للدائرة لضمان سير الأداء وانسياب الخدمات وإنجاز المعاملات في سلاسة ودون انقطاع.

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وفي ما يتعلق بالنفايات الطبية الخطرة المتعلقة بمرضى «كورونا»، قالت المؤسسة إنها تتبع الإجراءات المتبعة في الدولة والمنصوص عليها من قبل هيئة الطوارئ وإدارة الأزمات، بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة ومخلفات فحص المختبرات، خصوصاً الفحوص المخصصة لفيروس كورونا عن طريق تقنية الحرق مع مراعاة أفضل الممارسات والمعايير البيئية لهذه العملية.

وأوضحت أنه يتم جمع المخلفات بصورة دورية طبقاً للخطط الخاصة الموضوعة مسبقاً والتي تضمنت عقوداً موثقة ومعتمدة بين مؤسسة إدارة المخلفات والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات ومراكز الفحص المعتمدة، حيث يتم وضع هذه المخلفات بأكياس صفراء اللون مخصصة لهذه العملية وإحكام إغلاقها ونقلها بمركبات مخصصة للنفايات الطبية وحفظها في مكان خاص مغلق ومعزول، ليتم التخلص منها ومعالجتها عن طريق الشركات المتعاقد معها باتباع تقنية الحرق بصورة يومية.

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