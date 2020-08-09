الامارات | 239 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و230 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 239 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و230 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 63 ألفاً و792 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 239 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 62 ألفاً و300 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 230 حالة لمصابين بالفيروس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 56 ألفاً و245. وأعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news