الامارات | «القرائن الصحي» يبدأ استقبال المتطوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرائن الصحي» يبدأ استقبال المتطوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مركز القرائن الصحي، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، باستقبال المتطوعين الراغبين بالمشاركة في أول تجربة سريرية على مستوى العالم للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لفيروس «كوفيد-19»، لتسجيلهم وفحصهم واختبارهم.

وسيلعب المركز، الذي تزيد طاقته الاستيعابية على 500 متطوع يوميا، دورا كبيرا في تسجيل المتطوعين وإجراء الفحوصات اللازمة.

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وشهدت التجارب السريرية في مركز القرائن تجاوباً من المتطوعين من المواطنين والمقيمين لأداء دورهم الوطني والمساهمة في نجاح التجارب.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت أخيراً عن جاهزية مركز القرائن الصحي لتسهيل نجاح المرحلة الثالثة من الاختبارات، لافتة إلى أن الخطوة جاءت نتيجة لرغبة آلاف المتطوعين من معظم الجنسيات للمشاركة في التجارب السريرية، ما يعكس الثقة بالنظام الصحي الإماراتي وقدرته على إجراء تجارب لاختبار اللقاح الواعد بالشراكة مع جهات محلية ودولية.

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