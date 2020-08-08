الامارات | محمد بن زايد يعزي في ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات بالهند

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي في ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي والمواساة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات الهندية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" .. خالص التعازي والمواساة للصديق ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات الهندية.. تمنياتنا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق.

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