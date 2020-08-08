الامارات | «تكافل الصحفيين» يعتمد قروضاً جديدة لأعضائه

شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل الصحفيين» يعتمد قروضاً جديدة لأعضائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس ادارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية برئاسة ياسين بن سالم رئيس مجلس الإدارة اجتماعه الخامس عن بعد الخميس الماضي، واعتمد عدداً من القروض الجديدة لأعضائه.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق كلثم المندوس أن المجلس وافق على منح دفعة جديدة من القروض لأعضائه، مشيرة إلى أن المجلس خلال اجتماعه ناقش سير عمل الصندوق وأهمية تعزيز مسيرته خلال المرحلة المقبلة، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات أهمها إيجاد مصادر دخل وموارد جديدة للصندوق تعزز من مسيرته ليكون عوناً وسنداً لأعضائه البالغ عددهم 572 عضواً.

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وأوضحت أن جميع الطلبات المقدمة من الأعضاء محل متابعة واهتمام، وأن الصندوق يعتمد على أسس ومبادئ تقوم على العدالة والمساواة لكي يستفيد الجميع من تسهيل القروض والتي تتراوح قيمتها من 25 ألف درهم إلى 50 ألفاً تسدد على ثلاث سنوات كحد أقصى بدون فوائد.

وأشارت إلى أن الصندوق منذ بداية العام الجاري حتى اليوم قد اعتمد 26 قرضاً لأعضائه بإجمالي مبلغ 850 ألف درهم، منهم ثمانية قروض للأعضاء العاملين و18 قرضاً للأعضاء المنتسبين.

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