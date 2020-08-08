الامارات | مؤسسة عون تدعم اسعاف دبي وتقدم بطاقة تسهيلات لخط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة عون تدعم اسعاف دبي وتقدم بطاقة تسهيلات لخط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التواصل والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة اجتمعت مديرة مكتب مؤسسة عون إيمان محمد مع مدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري بمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف في مقر المؤسسة صباح اليوم ، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتقديم الدعم لخط الدفاع الأول من المسعفين وأطباء الطوارئ وفنيي الطب الطارئ بالمؤسسة

وقالت ايمان محمد ان مؤسسة عون تنتهز هذه الفرصة لكي تقدم الشكر لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دورها الرائد في مكافحة وباء كوفيد 19 المستجد ووقاية مجتمع الامارات من تداعياته السلبية لافتة الى ان مؤسسة عون تقدم بطاقات عون للعروض الخاصة والتسهيلات والخدمات الخاصة لأبناء العاملين والموظفين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عرفانا وامتنانا لابائهم وامهاتهم ودورهم في التصدي للاخطار التي يمثلها فيروس كورونا المستجد على المواطنين والمقيمين في الامارات

وثمنت ايمان محمد مثابرتهم ومجهوداتهم الكبيرة في سبيل تحقيق الامن والسلامة للجميع ، مشيرة الى أن مؤسسسة عون تقدم للعملاء خدمات الخصومات والتسهيلات وتعزيز الولاء للشركات ومنتجاتها والتسويق لها من خلال ادارة وطنية شابه تسعى دائما لتقديم افضل مالديها من قدرات لإرضاء المتعاملين و من اهداف المؤسسة الحرص على إيجاد فرص التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة سعيا إلى تضافر الجهود لتقديم الحلول المثلى المعززه للتوجهات الحكومية والوطنية في مد الجسور بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لخلق مجتمع مترابط ومتلاحم لتحقيق الريادة العالمية في جميع المجالات

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وفي نهاية اللقاء قدمت مؤسسة عون درعا تذكاريا لمدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري، كما سلمها الغفاري درع المؤسسة وهدايا تذكارية لمؤسسة عون تعبيرا عن امتنان الإسعاف لهذه الخطوة وتقديرا لدعمها لخط الدفاع الأول .

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