منظمة الصحة العالمية تشكر دولة الإمارات على دعم بيروت

Advertisements

توجه الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بالشكر لحكومة دولة الإمارات على دعمها في توصيل الإمدادات والمساعدات اللازمة إلى لبنان بعد الانفجار الذي شهدته البلاد، الثلاثاء. وقال مدير منظمة الصحة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن المنظمة العالمية سلمت مستلزمات جراحية وأخرى لعلاج الرضوض تكفي لعلاج 2000 شخص في بيروت. وأكد أن المنظمة تعمل مع السلطات والشركاء لتحديد الاحتياجات الصحية وسد الفجوات. وجاء ذلك بعد تغريدة لمنظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها إن 3 مستشفيات في بيروت متوقفة عن العمل، مع تعرض اثنين آخرين لضرر جزئي ويعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية، الأمر الذي أدى لخسارة أسرة 500 مستشفى. وأشارت المنظمة إلى أن الكثير من مراكز ومنشآت الرعاية الصحية تعرضت أيضا للضرر وتوقفت عن العمل جراء الانفجار. وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، انفجارًا هائلًا أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وأصيب الآلاف، إلى جانب تدمير الكثير من المباني وتشريد نحو 300 ألف شخص.