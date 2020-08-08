الامارات | «كهرباء دبي» تسجل 400 ألف متعامل في «نهجي المستدام»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تسجل 400 ألف متعامل في «نهجي المستدام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد المشتركين في برنامج «نهجي المستدام» الموجه إلى القطاع السكني تجاوز 400 ألف متعامل منذ إطلاقه في أكتوبر 2018، حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية ثمرة جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد بين مختلف القطاعات، لاسيما القطاع السكني، وتمكين المتعاملين من تبني نمط حياة مستدام بأسلوب مُبتكر وفعّال. وأثبت برنامج «نهجي المستدام» كفاءة عالية في مساعدة المتعاملين على اتباع خطة ترشيديّة متكاملة، مكّنتهم من ترشيد استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل ملحوظ، وخفض بصمتهم الكربونية.

ويندرج البرنامج تحت مظلة مبادرة «الحياة الذكية» الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين، وتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه دون الرجوع إلى الهيئة، بما يحسن تجربتهم أثناء التفاعل مع الهيئة، ويقلل الطلب على خدمة «طلب التحقق من الاستهلاك – الكهرباء/‏‏‏المياه».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050».

وتابع «نحرص على تعزيز استجابة المستهلكين بما ينسجم مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030».

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وأشار إلى أن «الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث نطلق سنوياً العديد من المبادرات والبرامج والجوائز المبتكرة لتشجيع جميع قطاعات المستهلكين على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه».

وتشير الاستجابة الواسعة التي تحققها مبادرات الهيئة إلى ارتفاع الوعي بين مختلف فئات المجتمع بأهمية المشاركة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، ما دفع الهيئة لإطلاق المزيد من المبادرات المبتكرة الرامية إلى تشجيع المعنيين على تحمل مسؤولياتهم، وتحفيز التنافس الإيجابي بينهم لترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية.

ويمكن للمتعامل التمتع بالمزايا العديدة والخصائص الفنيّة التي يقدمها برنامج «نهجي المستدام»، بعد تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص لدى الهيئة عبر تطبيقها الذكي أو موقعها الإلكتروني، وتحديث ملف «أنماط الاستهلاك» للاستفادة من إمكانية إعداد خطة ترشيديّة خاصة، ومقارنة استهلاك منزله مع المنازل المماثلة والمنازل ذات الكفاءة العالية في المنطقة نفسها، إضافة إلى نصائح الترشيد المصممة خصيصاً لكل متعامل بناءً على استهلاكه.

إرشادات توعويّة

يتضمن برنامج «نهجي المستدام» خواص رئيسة عدة، تشمل لوحة تحكم يتم من خلالها عرض مقارنات الاستهلاك مع المنازل الأخرى في المنطقة، ومع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية، وتزويد المتعامل بتقرير شهري حول حجم الاستهلاك، إضافة إلى نصائح وإرشادات توعويّة.

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