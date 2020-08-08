الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

طالب مستهلكون في عجمان بزيادة الحملات التفتيشية على منافذ البيع الصغيرة التي تطلق عروضاً تسويقية في نهاية الأسبوع، بعدما رصدوا تعمد بعضها بيع منتجات شارفت على الانتهاء، ما يثير مخاوفهم من عدم صلاحيتها.

نظافة

لاحظ روّاد لمطعم وجبات سريعة معروف عدم اهتمام العاملين فيه بنظافة الصالات والطاولات، وتركها من دون تعقيم خلال تعاقب الزبائن بالجلوس عليها.

ترويج

انتشرت أخيراً إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي تروج لإطارات مركبات بأسعار زهيدة من دون ضمان، الأمر الذي قد يعرض مشتريها للاحتيال أو لحوادث مرورية خطرة، كونها غير معتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

استفسار

ردّ مسؤولون في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة على استفسارات ذوي طلبة حول ما إذا كان سيتم تخيير الطلبة بين الدراسة من خلال الحضور أو التعلم عن بعد في العام الدراسي المقبل، بأنه لم يتقرر حتى الآن نظام الدراسة الجديد.

غرامة

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أصرت شركة عقارية في دبي على إلزام أحد المستأجرين بغرامة عدم إكمال العقد الإيجاري على الرغم من إبلاغه إياها بأنه تم فصله من عمله تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا»، واضطراره مع أسرته إلى مغادرة الدولة، متسائلاً عن مدى التزام بعض الشركات بتطبيق المبادرات التي استهدفت مساعدة المتضررين من الجائحة.

حدائق

نوّه مرتادون بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحدائق العامة في دبي، بما في ذلك قياس درجة حرارة الزوّار، وتوفير وسائل لتعقيم الأيدي أمام المداخل.

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٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

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