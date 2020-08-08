الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يستسلم عامل (آسيوي) لإفريقي باغته وسرق منه مبلغ 15 ألف درهم قيمة رواتب عمال الشركة، ورغم سقوطه وتعرضه للعض إلا أنه نهض سريعاً ولاحق المتهم داخل إحدى البنايات، واستغاث بالمتواجدين الذين تمكنوا من القبض على الحرامي وتسليمه إلى الشرطة، واستعادة المبلغ كاملاً رغم إخفاء المتهم جزءاً منه تحت ملابسه الداخلية.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان متواجداً في مقر سكنه واتصل به أحد أصدقائه وطلب منه مقابلته في مواقف السيارات لكي يسلمه مبلغاً مالياً يوزعه على العمال (رواتبهم المستحقة)، وبعد استلامه المبلغ وفي طريق عودته فوجئ بشخص يمسك قميصه من الخلف، فدفعه بغرض التخلص منه، ثم حاول الهرب لكن لحق به ودفعه من الخلف فسقط على الأرض، فأدرك المجني عليه أنه يريد سرقته فأحكم قبضته على المال حتى لا يتمكن المتهم من سرقته، لكن قام الأخير بعض يده واستطاع سحب النقود منه والفرار.

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وأضاف المجني عليه أنه لم يستسلم وهب واقفاً وجرى خلف المتهم الذي دخل إحدى البنايات، فاستنجد بالمتواجدين حتى تمكنوا من محاصرة المتهم والإمساك به داخل إحدى البنايات، ثم استوقف أحد الأشخاص المتواجدين دورية أمنية كانت تسير في المنطقة ذاتها وأخبرهم بالواقعة، فحضروا إلى البناية وألقوا القبض على المتهم.

وأفاد شاهد عيان في التحقيقات بأنه كان يقف في شرفة غرفته وشاهد المتهم أثناء اعتدائه على المجني عليه محاولاً سحب المبلغ النقدي منه ثم الفرار إلى إحدى البنايات، فلحق به المجني عليه مستعيناً ببعض المتواجدين في المنطقة، ثم نزل لتفقد الأمر مع زملائه في السكن لكن تمكن المجني عليه من الإمساك به بمساعدة آخرين، وحضرت دورية أمنية فأخبرهم الشاهد بما حدث، وتم استدعاؤه لتسجيل إفادته في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات.

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