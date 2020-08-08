الامارات | آسيوي يتحرش بابنة الجيران ويعتذر لأمها

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يتحرش بابنة الجيران ويعتذر لأمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاهدت أم (آسيوية) بالمصادفة شخصاً آسيوياً يدخل خلف ابنتها الصغيرة المطبخ الملحق بغرفتها في إحدى الفيلات، فتوجهت على الفور إلى هناك لتكتشف أنه جارهم في السكن، فسألته عن سبب دخوله، فارتبك واعتذر وادعى أنه خطأ غير مقصود.

وحين سألت ابنتها لم تفصح الصغيرة في البداية خوفاً من الجاني، لكن بإلحاح هادئ من الأم اكتشفت أنه تحرش بطفلتها أكثر من مرة، فأبلغت الشرطة التي قبضت على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة العامة إنها تعيش في غرفة مستأجرة في منزل عربي قديم ملحق بها مطبخ خاص، وأخبرتها ابنتها بأنها جائعة فطلبت منها إحضار شيء لتأكله من المطبخ، وظلت تراقبها من الغرفة إلى أن شاهدت شخصاً يدخل وراءها فهرعت إلى هناك، وسألته فاعتذر، ولاحظت أنه في حالة سكر.

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وأضافت أنها سألت ابنتها ما إذا كان فعل بها شيئاً فنفت الطفلة، لكنها لاحظت اضطرابها، وعدم تناولها الطعام، فشكت في الأمر وأعطت الطفلة مهلة من الوقت، ثم سألتها بهدوء عما حدث، فاستجابت الطفلة وأبلغتها بأنه لمسها بطريقة غير لائقة، وطلب منها عدم إبلاغ أحد، كما أفادت بأنه تحرش بها سابقاً.

الطفلة أخبرت أمها بما ارتكبه المتهم معها داخل المطبخ.

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