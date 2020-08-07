الامارات | السيطرة على حريق في بناية بمنطقة المعمورة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في بناية بمنطقة المعمورة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في أبوظبي على حريق شب، اليوم، في بناية سكنية مكونة من 12 طابقاً في منطقة المعمورة بأبوظبي مع وقوع إصابات اختناق تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات مساء اليوم بشأن اندلاع حريق في بناية وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني ومديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه أبوظبي وباشرت مهامها في إخماد الحريق الذي شب في شقة سكنية بالطابق السابع بالبناية وحالت جهود عناصر الدفاع المدني دون امتداد الحريق إلى الشقق السكنية والبنايات المجاورة وتم اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وماتزال عمليات التبريد مستمرة .

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