الامارات | 216 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و276 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 216 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و276 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة،

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 61 ألفاً و978 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لها، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاقهما باستخدام أفضل وأحدث التقنيات الطبية، في الكشف عن 216 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 62 ألفاً و61 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 356 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 276 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 56 ألفاً و15 حالة.

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