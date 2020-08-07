الامارات | مجندو الدفعة 14 يتوجهون إلى مراكز التدريب اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مجندو الدفعة 14 يتوجهون إلى مراكز التدريب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن بإمكان كل المجندين المنتسبين لدورة الخدمة الوطنية دفعة 14 (المجموعة الأولى)، عبور نقاط التفتيش لدخول إمارة أبوظبي اليوم (السبت)، دون إجراء فحص «كورونا»، وذلك عن طريق الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إليهم، والتي تسمح لهم بالدخول.

وذكرت أن على الراغبين من أولياء أمور المجندين في اصطحاب أبنائهم إلى مراكز التدريب ضرورة إجراء فحص «كورونا» مسبقاً، وحسب النظام المتبع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، موضحة أنه سيتم إجراء الفحص الخاص بفيروس «كورونا» المستجد للمجندين فور دخولهم مراكز التدريب.

ونبهت الهيئة بالنسبة للمجندين المنتسبين لدورة الخدمة الوطنية الدفعة 14، الذين سيلتحقون بمركز تدريب المستجدين في المنامة اليوم، أن مقر تجمع المجندين سيكون في مستشفى زايد العسكري (البطائح) لإجراء فحص «كوفيد ـ 19» قبل الالتحاق بالدورة، وسيتم نقلهم عن طريق الحافلات بعد إجراء الفحص إلى مركز التدريب، أما المجندون الذين سيلتحقون بالمراكز الأخرى فسيكون التحاقهم بمراكز التدريب التي تم تحديدها لهم مسبقاً، وسيتم استقبال المجندين في موعد الالتحاق ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الهوية ونموذج التجمع.

وأعلنت الهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في مايو الماضي، استئناف دورات التدريب الإنعاشي، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، لضمان سلامة المجندين، وتجنب انتقال العدوي، حيث عاد شباب الوطن إلى استكمال دورات الخدمة الوطنية، التي تم إيقافها مؤقتاً بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الفحوص الطبية الخاصة وسط إجراءات وقائية واحترازية.

جدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أعلنت في مارس الماضي، أن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/‏‏2020 سيتم إلحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية، بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة.

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وأوضحت أن الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأعلى، الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، سيلتحقون بدورة التدريب الأساسي التي تستمر لمدة أربعة أشهر، على أن يتم إخضاعهم قبل نهاية الدورة لامتحان (الإمسات)، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وسيسمح لمن يحقق نسبة النجاح المعتمدة بهذا الشأن باستكمال الدراسة الجامعية بعد التخرج مباشرة من دورة التدريب الأساسي، على أن يستكمل ما تبقى من المدة المقررة عليه (دورة التدريب التخصصي، الخدمة الفعلية، دورات التدريب الإنعاشي السنوي) فور الانتهاء من دراسته الجامعية.

أما الطلاب الحاصلون على نسبة 90% فأعلى، الذين لم يوفقوا في تحقيق النسبة المطلوبة في (الإمسات)، فعليهم استكمال جميع مراحل البرنامج وإكمال المدة المقررة عليهم قانوناً، وهي 16 شهراً.

تعزيز اللياقة البدنية

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة في يناير الماضي، الدفعة «13» لفئة الموظفين، حيث يخضع المجندون لبرنامج تدريبي متكامل، تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويركز برنامج الخدمة الوطنية في المرحلة الأولى منه على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية، من خلال التدريبات العسكرية وحمل السلاح واستخدامه، وتعويدهم على الضبط والربط العسكري، وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، وصقل مهاراتهم القيادية وتطويرها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي، التي يتم التدريب فيها على مهن وتخصصات محددة.

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