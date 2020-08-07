الامارات | خدمات صحية لحماية كبار المواطنين من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات صحية لحماية كبار المواطنين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» توفير خدمات صحية رئيسة لكبار المواطنين، للتخفيف عنهم، وتسهيل سبل حصولهم على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، إضافة إلى حمايتهم من الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضمنت الخدمات إجراء المسح لكبار المواطنين للكشف عن الفيروس مجاناً، وتقديم خدمة المسح في المنزل، وتوصيل الدواء إلى عناوين إقامتهم، وتقديم خدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية الأخرى، التي يحتاجون إليها.

وأكد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة»، محمد حواس الصديد، حرص «صحة» على الارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات، وذلك عبر تقديمها الرعاية الصحية لهم، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية والفنية والإدارية تعمل على تقديم عناية مميزة، كل وفق اختصاصه، من أجل توفير سبل الراحة لهم.

وأوضح أن شركة «صحة» توفر باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة في ما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين، الذين لا يستطيعون الحضور إلى المراكز الصحية والمستشفيات.

وتشمل الخدمات إعطاء الأولوية لهم في حجز المواعيد في مراكز المسح، عن طريق مركز اتصال «استجابة»، عبر الرقم 8001717، لتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وإجراء المسح مجاناً لمن تتجاوز أعمارهم سن الـ50 عاماً، سواء كانوا من الإماراتيين أم من المقيمين، للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى توفير خدمة المسح في المنزل لكبار المواطنين في المناطق المستهدفة، من خلال قيام فريق طبي بزيارتهم في المنزل، وإجراء مسحة الأنف للكشف عن الفيروس.

وتتضمن بقية الخدمات توصيل الدواء إلى المنزل تحت شعار «نوصلكم.. لا تشلون هم».

وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى كبار المواطنين ومراجعي عيادة الأمراض المزمنة، وذلك حرصاً على سلامتهم، ولتقليل احتمالية إصابتهم بالعدوى، وتخفيف العبء عنهم من خلال تجنيبهم مشقة الذهاب إلى المركز الصحي، إذ يتواصل الطبيب معهم هاتفياً لتقديم الاستشارة الطبية لهم، ومن ثم توصيل الدواء مباشرة إلى منازلهم.

ووفرت شركة «صحة» خدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف، بهدف إتاحة الفرصة لفئات المجتمع كافة، للوصول إلى الخدمات الصحية دون الحاجة إلى زيارة المراكز الصحية، خصوصاً في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية المنزلية، وهو برنامج يهتم بالمصابين بأمراض مزمنة متقدمة، أو ذوي الإعاقات الجسدية، وكبار المواطنين ممن يصعب نقلهم إلى المستشفى.

ويوفر البرنامج رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى في منازلهم، من خلال فريق صحي مدرب مؤهل لهذا الغرض، إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لهم.

ولفتت «صحة» إلى أن الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، تشمل أيضاً توفير وحدة صحية متنقلة تقدم لهم عدداً كبيراً من الخدمات الطبية، ومنها إجراء الفحوص المخبرية الدورية استناداً إلى حاجة المريض، وتوفير التطعيمات اللازمة، وتوفير خدمات تمريضية مثل التقييم التمريضي والسريري، والتغيير على الجروح، وإعطاء الحقن العضلية بناء على طلب الطبيب، إضافة إلى عيادات متخصصة ومعتمدة لفحوص طبية شاملة في كل من أبوظبي والعين.

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«صحتكم أمانة»

تنفذ شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مبادرة «صحتكم أمانة» لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين.

وتشتمل المبادرة على منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة في ما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين الذين لا يرغبون في الحضور للمراكز الصحية والمستشفيات، تتضمن تقديم الاستشارة الطبية لغير الحالات الطارئة، مع مرافقة ممرض أو ممرضة له، والكشف السريري وفق الحالة الصحية للمريض، وأخذ العينات للفحوص المخبرية، وخدمة التطعيمات، ووصف الأدوية وتوصيلها للمريض.

وبموجب المبادرة، توفر شركة «صحة» خدمات استباقية لكبار المواطنين تشمل خدمة التذكير بالمواعيد قبل ساعة من الموعد المحجوز، والتأكيد على كبار المواطنين الذين لديهم موعد لزيارة العيادات بأن فريق العمل بانتظارهم، وتوفير مواقف أمامية خاصة، بالقرب من مداخل العيادات التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، وكراسي متحركة لمن يحتاج إليها منهم، واستقبالهم من قبل موظف مخصص لذلك واصطحابهم إلى العيادة المطلوبة، وإعطائهم الأولوية في مكتب التسجيل، وسرعة الدخول للمعاينة الطبية، إضافة إلى إعطائهم الأولوية في مواعيد قسم الأشعة والعلاج الطبيعي، وتوفير مترجم مرافق للمريض.

5 خدمات أساسية لكبار المواطنين

إجراء المسح لكبار المواطنين للكشف عن الفيروس مجاناً.

تقديم خدمة المسح في المنزل.

توصيل الدواء إلى عناوين إقامتهم.

تقديم خدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف.

تقديم خدمات الرعاية المنزلية الأخرى، التي يحتاجون إليها.

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