الامارات | "طبية عجمان": إجراء فحوصات كورونا في "البيت متوحد" غدا السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن "طبية عجمان": إجراء فحوصات كورونا في "البيت متوحد" غدا السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منطقة عجمان الطبية أنه بناء على توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن عمل فحوصات كورونا للجمهور تقرر أن يتم عمل الفحوصات يوم غد السبت الموافق: 2020/08/08 لفايروس كورونا (كوفيد19) في قاعة (البيت متوحد) كيوم اضافي على ما هو متفق عليه سابقا ، وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية: إن زيادة هذا اليوم يأتي انطلاقا من توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الفحوصات على مدار الأسبوع ، وذلك نظرا لأهمية الاستمرار في عمل الفحوصات من أجل محاصرة فايروس كورونا بصورة أكبر وأشمل ، لذلك تم اضافة هذا اليوم حتى يتمكن أكبر عدد من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من عمل الفحوصات اللازمة مجانا ، مضيفا كذلك جاء زيادة هذا اليوم تأكيدا على النجاح الكبير الذي حققته حملة عمل الفحوصات عن فايروس كورونا في البيت قاعدة البيت متوحد نظرا للاقبال الكبير الذي شهده مكان الفحوصات منذ اطلاقه في هذا المكان قبل نحو ثلاثة أسابيع حيث تم عمل الفحوصات لمختلف شرائح المجتمع وكان آداء فريق العمل رائعا حيث تم توفير كافة سبل انجاح عمل الفحوصات من أدوات وكفاءات فنية وطبية حيث لا تستغرق عملية الفحص سوى دقائق محدودة جدا ، إضافة إلى سرعة إرسال نتائح الفحص إلى المفحوصين في غضون أقل من 24 ساعة ، مضيفا: كذلك ساهم موقع (البيت متوحد) في تمكين الراغبين من عمل الفحوصات من سرعة الوصول اليه.

وقال مدير طبية عجمان أن هذه الخطوات المتقدمة التي تبذلها دولة الإمارات من خلال المؤسسات الصحية للتصدي ومواجهة فايروس كورونا (كوفيد 19) ساهمت وبشكل مباشر في التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بكفاءة واقتدار مما مكن الإمارات من أن تصبح نموذجا متقدما على مستوى العالم في إدراك خطورة وحجم جائحة كورونا والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية للمحافظة على صحة وسلامة كل من يعيش على أرض إمارات الخير والعطاء ، وسوف نحتفل قريبا بإذن الله في الانتصار على هذا المرض الذي كاد أن يصبح كابوسا على العالم بأسره.

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