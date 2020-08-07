الامارات | «صحة» تمدّد ساعات عمل العيادات الخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تمدّد ساعات عمل العيادات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» زيادة ساعات العمل في عدد من العيادات الخارجية في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى، وتقليل وقت الانتظار.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، راشد سيف القبيسي، حرص الشركة على تطوير قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، وضمان وصولهم إلى منشآت «صحة» المنتشرة في أهم المواقع الاستراتيجية في الإمارة والحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها، مشيراً إلى أن زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية ستكون لها نتائج إيجابية لتلبية الاحتياجات الطبية لأفراد المجتمع.

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وقال إن «صحة» طبقت إجراءات السلامة في جميع مرافقها بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة في الدولة، وقررت زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية، خصوصاً التي تواجه طلباً متزايداً في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، مثل أمراض القلب، والأعصاب للكبار والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الأعصاب، إضافة إلى التخصصات التكميلية.

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