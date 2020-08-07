الامارات | 354 حالة شفاء جديدة من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 354 حالة شفاء جديدة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المتحدث الرسمي باسم الإحاطة الإعلامية، الدكتور عمر الحمادي، إجراء الجهات الصحية 50 ألفاً و729 فحصاً، والكشف عن 239 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19»، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 61 ألفاً و845 حالة.

وأكد تسجيل 354 حالة شفاء جديدة من المرض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 55 ألفاً و739 حالة.

كما أعلن عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بالمرض، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة بسبب الفيروس 354 شخصاً.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بين المواطنين بنسبة 30% خلال الأيام الماضية، بسبب الزيارات الاجتماعية والتجمعات العائلية دون اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وقال خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بالفيروس في الدولة: «يجب ألّا ندع روابطنا الاجتماعية، التي هي مصدر قوتنا وتلاحمنا، تصبح مصدر خطر يهدد حياتنا وحياة من نحب، وينبغي أن نحرص على حماية عائلاتنا، وأن ندرك أن هذه الزيارات قد تشكل خطراً كبيراً عليهم، خصوصاً كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة»، مضيفاً أن «المؤشرات الإيجابية الأخيرة لا تعني أن التحدي انتهى، وبحكم تجربتنا مع هذا المرض واطّلاعنا على تجارب الدول الأخرى، فأيّ تهاون في الإجراءات ولو كان بنسبة صغيرة له عواقب كبيرة يصعب احتواؤها».

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