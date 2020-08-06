الامارات | مدارس تعلن 30% خفضاً على الرسوم لاستقطاب الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تعلن 30% خفضاً على الرسوم لاستقطاب الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنافست مدارس خاصة في أبوظبي على استقطاب الطلبة، من خلال عرض تخفيضات على رسوم التسجيل، وصلت إلى 30%. وأعلنت مدارس استعدادها لتقديم خصم على الرسوم، في حال تطبيق نظام التعليم عن بُعد، يصل إلى 50%.

وأكد مدير مدرسة وجود انخفاض في أعداد الطلبة الجدد، خصوصاً في رياض الأطفال، مقابل ارتفاع في نسبة الطلبة المحوّلين من المدارس (مقارنة بالنسب المعتادة)، مشيراً إلى تخوف كثير من ذوي الطلبة من تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال، والبحث عن مدارس برسوم مخفضة لنقل أبنائهم الأكبر سناً إليها.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم»، إعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج مدارس خاصة عاملة في الإمارة من خلالها لمميزات التعليم فيها، وتشجع ذوي الطلبة على تسجيل أطفالهم، والاستفادة من الخصومات الممنوحة التي تنوّعت بين خصومات للأشقاء والأقارب، وإعفاء من رسوم التسجيل، إضافة إلى خصومات على الرسوم الدراسية، وإقرار بتطبيق خصومات إضافية، في حال تطبيق نظام التعليم عن بُعد بشكل كامل.

ونشرت مدارس في أبوظبي والعين (تتبع المنهاج الوزاري، والأميركي، والبريطاني، والهندي) إعلانات تدعو فيها ذوي الطلبة إلى الإسراع في تسجيل أبنائهم والحصول على خصم يراوح بين 50 و30% من قيمة الرسوم الدراسية، إضافة إلى 25% خفضاً على رسوم المواصلات، مشيرة إلى توفير مزايا كثيرة، تجعلها الخيار الأفضل، منها توفير معلمين أجانب (لغتهم الأم هي الإنجليزية) لدعم عملية التعلم، ووسائل أمن لضمان سلامة الطلبة، وخطط تعلم تناسب جميع المستويات.

ونشرت إحدى المدارس الشهيرة في أبوظبي (منهاج بريطاني) إعلاناً عن فتح باب التسجيل في أحد فروعها الجديدة، وتقديم خصومات على الرسوم الدراسية والمواصلات، مع وعد بعمل خصم 50% على الرسوم الدراسية، في حال تطبيق التعليم عن بُعد، لافتة إلى أن العرض يسري على الفرع الجديد فقط، فيما قدمت مدرسة أخرى 20% خصماً على الرسوم الدراسية للطلبة الجدد، مع خصم إضافي 15% للأشقاء.

وعزا مدير مدرسة خاصة، عادل محمد، اللجوء إلى الإعلانات عبر السوشيال ميديا، رغم أن المدرسة اعتادت رفع شعار «كامل العدد» طوال الأعوام السابقة، إلى وجود مقاعد شاغرة، خصوصاً في رياض الأطفال، إذ «لم تتعد نسبة الإشغال الـ40% من طاقة المدرسة»، لافتاً إلى أن «معظم المدارس تواجه هذا الأمر، ولديها مقاعد شاغرة في الصفوف الدراسية للعام الثالث على التوالي».

وقال: «حاولنا توجيه رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نؤكد من خلالها أننا نقدم تعليماً متميزاً برسوم معقولة، وأعلنا عن خصومات على تسجيل الطفل الأول في المدرسة بقيمة 10% من الرسوم الدراسية، وفي حال وجود طفلين سيحصل ولي الأمر على 15% خصماً على إجمالي الرسوم، وسيرتفع الخصم إلى 20%، في حال وجود ثلاثة أطفال للأسرة في المدرسة».

وكانت الإحصاءات الأخيرة لدائرة التعليم والمعرفة أظهرت وجود أكثر من 40 ألف مقعد شاغر في المدارس الخاصة العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد طلبة المدارس الخاصة يمثل نحو 65٪ من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة، وشكل الطلبة المواطنون 27% من إجمالي الطلبة، مقابل 73% من الطلبة المقيمين.

ويدرس 28% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي المنهاج الأميركي، و23% المنهاج البريطاني، و19% منهاج وزارة التربية والتعليم، و18% المنهاج الهندي، و5% منهاج سابيس، و7% مناهج أخرى.

وتوقعت الدائرة أن تصل أعداد الطلبة إلى 282 ألف طالب وطالبة بحلول العام الأكاديمي المقبل 2020-2021.

وأكدت مسؤولة التسجيل بمدرسة منهاج أميركي، ساندي نورين، أن المدارس الخاصة ستواجه تحديات كبيرة خلال العام الدراسي المقبل، ما دفع غالبيتها للبحث عن طرق جديدة لاستقطاب الطلبة، سواء بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالرسائل الهاتفية، إضافة إلى البريد الإلكتروني للمسجلين على قاعدة بياناتها، مشيرة إلى أن التحديات تشمل المقاعد الشاغرة في العديد من الصفوف الدراسية، وضعف التسجيل الجديد، خصوصاً في مرحلة رياض الأطفال، ونسبة الطلبة المنتقلين إلى مدارس أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.

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وكشفت مسؤولة إدارية في سلسلة مدارس شهيرة، وذات رسوم مرتفعة، (طلبت عدم ذكر اسمها) أن التسجيل منخفض هذا العام في رياض الأطفال، مشيرة إلى أن انخفاض التسجيل لم يشمل الطلبة الجدد فقط، وإنما شهد الطلبة المحولين أيضاً.

وشرحت أن مسؤولي المدرسة كانوا يتلقون عشرات الطلبات من آباء يرغبون في تحويل أبنائهم من مدارس أخرى إليهم، وهو ما لم يحدث هذا العام. وجاء عدد طلبات تحويل طلبة من المدرسة أعلى من طلبات التسجيل الجديدة، وهو عكس ما كان يحدث كل عام.

وقالت: «في مدارسنا نحو 20% من طلبة KG1، المسجلين في العام الدراسي المنتهي، لم يُعد ذووهم تسجيلهم للعام الماضي على الرغم من إرسال أكثر من إشعار لهم بضرورة التسجيل لضمان حجز مقعد الطالب للعام المقبل»، لافتة إلى أن «العديد من الأسر أبلغت المدرسة عدم رغبتها في تسجيل أبنائها هذا العام، وأنها تعتزم إلحاقهم مباشرة بالصف الأول العام بعد المقبل، وذلك لتخوفهم من (كورونا) وعدم ملاءمة التعليم عن بُعد للأطفال الصغار».

رسوم المدارس

بينت الإحصاءات الأخيرة - الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة - أن 7.29% من الطلبة مسجلون في مدارس رسومها مرتفعة جداً (أكثر من 50 ألف درهم سنوياً)، و18.73% في مدارس ذات رسوم مرتفعة (من 30 إلى 50 ألف درهم)، و19.66% في مدارس برسوم متوسطة (من 20 إلى 30 ألف درهم)، و27.36% في مدارس برسوم مخفضة (من 10 إلى 20 ألف درهم)، و26.96% في مدارس ذات رسوم مخفضة جداً (أقل من 10 آلاف درهم).

وتوزعت المدارس وفقاً لقيمة الرسوم على النحو الآتي:

20 مدرسة رسومها الدراسية مرتفعة جداً، و41 ذات رسوم مرتفعة، و41 مدرسة متوسطة الرسوم، و61 مدرسة منخفضة الرسوم، و59 مدرسة رسومها منخفضة جداً.

65 ٪

من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة.

40

ألف مقعد شاغر في مدارس أبوظبي الخاصة العام الماضي.

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