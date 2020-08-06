الامارات | 2354 عقد زواج في دبي خلال النصف الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 2354 عقد زواج في دبي خلال النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء صادرة عن دائرة محاكم دبي، أن عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي بلغ 2354 عقداً خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن شهر فبراير شهد أعلى معدل، إذ سجل فيه 327 عقداً، مقابل شهر أبريل، الذي شهد أدنى معدل، إذ سجل فيه 26 عقد زواج.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استمرار تسجيل العقود في دبي خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً للبيانات، بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة خلال النصف الأول للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 810 عقود، شكلت نحو 34.4% من إجمالي العقود المسجلة في الإمارة. أما بالنسبة لإجمالي عقود الزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي) فبلغ 414 عقداً بنسبة 17.6%.

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وقد تم تسجيل 466 شهادة طلاق خلال النصف الأول من العام الجاري، باستثناء شهري أبريل ومايو.

وأظهر مؤشر الساعة السكانية على موقع مركز دبي للإحصاء أن تعداد سكان الإمارة بلغ ثلاثة ملايين و394 ألف نسمة، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين و272 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 122 ألف نسمة، وبنسبة زيادة 3.73%.

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