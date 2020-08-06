"مركز محمد بن راشد للفضاء" يفتح باب التسجيل في مخيم "التعلم العميق"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن فتح باب التسجيل في المخيم التعليمي الافتراضي "التعلم العميق" لطلبة الجامعات، والذي يقام عن بُعد على مدار 3 أيام تدريبية مكثفة. وتبدأ فعاليات المخيم التعليمي للطلاب في الفترة من 18 الى 20 أغسطس. هذا، ويأتي تنظيم المخيم التعليمي ضمن أحد مبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يعزز بناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنياتها بهدف تطوير حلول مختلفة لتحديات المستقبل.

ويهدف مركز محمد بن راشد للفضاء بهذه المبادرة إلى تزويد الشباب بتجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء من خلال دروس نظرية وعملية فريدة وأنشطة تعليمية وتثقيفية يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء. ويعد المخيم التعليمي بمثابة فرصة مهمة للطلبة المهتمين بهذا المجال لتكوين رؤية شاملة حول اكتساب مهارات جديدة في مجال الاستشعار عن بعد والأقمار الاصطناعية.

ومن جانبه، قال يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، في مركز محمد بن راشد للفضاء: "يحرص مركز محمد بن راشد للفضاء على تقديم مساهمات فعالة تدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارات في هذا المجال. وتتيح الفرصة أمام الشباب لاستكشاف جانب هام من جوانب علوم الفضاء وتقنياته الحديثة التي تعتبر أساس للعلوم المتقدمة في كافة المجالات، حيث أصبح طموح الإمارات واضحًا في تعزيز ريادتها في قطاع الفضاء، إذ تتخذ الدولة مبادرات بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء لتعزيز دور قطاع الفضاء، باعتباره محفزًا للأجيال الناشئة لدراسة مثل هذه التخصصات العلمية".

ومن جانبه، قال المهندس سعيد المنصوري رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء"

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نعمل من خلال هذا المخيم على إعداد الشباب وتطوير مهاراتهم اللازمة لمواكبة مستقبل التعليم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تلك النوعية من المهارات والمعرفة المهمة التي باتت ضرورة تفرضها علينا مستجدات العلوم والتكنولوجيا تحت تأثير التقدم التكنولوجي، والسعي لمواكبة وتيرة هذا التطور على المستوى الإقليمي والدولي" وأضاف المنصوري " يعد هذا المخيم فرصة مميزة للطلاب والطالبات المهتمين بعلوم الفضاء، ويتضمن برنامج المخيم أنشطة نظرية وتطبـــيقية، من بينها ورش عمل حول تحليل الصور الفضائية من الأقمار الاصطناعية، ومجال الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المواضيع المتعلقة لإثراء معارف الشباب وحثهم على هذا التوجه العلمي".

وينقسم برنامج مخيم التعلم العميق الى ورش نظرية وتطبيقية. ويتناول فيها الجزء النظري، التعريف بالاستشعار عن بعد والتقنيات المستخدمة فيه، وسيركز على عمليات تحليل صور الأقمار الاصطناعية. فيما يتضمن الجزء العملي تعلّم تطبيقات التعليم الآلي المتخصصة وتتضمن تطبيق "بايثون وجوجل كولاب". كذلك يتضمن الجانب العملي اشراك الطلبة في تحدي تكنولوجي عبر مسابقة "هاكاثون" بجوائز مالية مجزية للفائزين. وفيها يقوم المتسابقون بتطبيق ما تعلموه طوال فترة المخيم. على أن يتم منح المشاركين أيضًا شهادات من مركز محمد بن راشد للفضاء.

هذا، وسوف يقوم المشاركون في مخيم التعلم العميق بتعلم 3 عناصر أساسية تدور حول التعريف بمبادئ التعليم العميق والذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام صور القمر الاصطناعي، والقدرة على تحليل وتصنيف الصور الفضائية الملتقطة من الأقمار الصناعية.

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