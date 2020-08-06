"الإمارات الإسلامي" يطلق مجموعة جديدة من بطاقات الخصم الحصرية للمواطنين

سعياً إلى ترسيخ مكانته كمصرف مفضل لدى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الدولة اليوم عن إطلاق مجموعة "إماراتي" الجديدة من بطاقات الخصم المصممة حصرياً للمتعاملين من مواطني دولة الإمارات بالتعاون مع شركة "فيزا".

تتوفر "بطاقة الخصم إماراتي فيزا سيغنتشر" لمتعاملي الخدمات المصرفية المميزة، في حين يمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المفضلة الحصول على "بطاقة الخصم إماراتي فيزا البلاتينية". وتنتمي البطاقات الجديدة إلى فئة "بطاقات الخصم سريعة القراءة" (Quick Read Debit Cards) التي يمكن استخدامها للسحوبات النقدية والتسوق من المتاجر وعبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، ويمكن ربطها مع محافظ الهواتف الذكية Apple Pay؛ Google Pay؛ Samsung Pay لإجراء المدفوعات بمنتهى السرعة والسهولة والأمان. ويمكن لأصحاب البطاقات الاستفادة أيضاً من ميزة الاسترجاع النقدي بنسبة 25% على مشترياتهم مما يزيد عن 1500 علامة تجارية عبر بوابة الاسترجاع النقدي التابعة للمصرف cashbacksouk.ae، إضافة إلى الاستفادة من العروض الخاصة على تجارب تناول الطعام والسفر والترفيه وغيرها من العروض التي تقدمها "فيزا" عبر Visa Offers.

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وفي هذا السياق، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا إثراء قائمة الخدمات والمنتجات المتميزة التي نقدمها لمتعاملينا الكرام من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق بطاقة الخصم المصممة حصرياً لهم، والغنية بالمزايا الفريدة التي تناسب أنماط حياتهم. وانطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كمصرف إسلامي مفضل لمواطني الدولة، لطالما أدركنا أهمية مواءمة خدماتنا وعروضنا بما يناسب احتياجاتهم وأنماط حياتهم، ونؤكد في هذا المقام على التزامنا المتواصل بتعزيز الابتكار في محفظة خدماتنا الحالية والمستقبلية لنقدم لأبناء وطننا الغالي تجربة مصرفية عالمية المستوى في جميع أنحاء الدولة".

ويأتي إطلاق "بطاقة الخصم إماراتي" تماشياً مع استراتيجية "الإمارات الإسلامي" لتعزيز خدماته المصرفية للأفراد وتقديم تجربة عالية الجودة لجميع المتعاملين