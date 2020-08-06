( 1357) أضحية استقبلتها مقاصب بلدية دبا وفرع البدية خلال 5 أيام

بحسب إحصائيات بلدية دبا بلغ عدد الأضاحي للأفراد في مقاصب بلدية دبا وفرع البدية ( 1357) أضحية تنوعت بين أغنام و أبقار خلال ( 5) أيام منذ يوم عرفة وحتى الأيام الأربعة الأولى من عيد الأضحى المبارك 1441ه،

حيث حرصت البلدية على تعزيز الجهود الوقائية الرامية للمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وضمان التزام المقاصب في مدينة دبا بجميع المتطلبات الصحية في مجال التنظيف والتطهير، إلى جانب إجراء عمليات التعقيم بشكل مستمر وتنفيذ سياسة التباعد وترك مساحات بين القصابين والعمال، وتوفير جميع أدوات الحماية الشخصية للعاملين لضمان سلامة العاملين والمتعاملين في تلك المقاصب التي تعتبر من أوليات البلدية بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الذبح العشوائي والقصابين المتجولين، بحيث يقتصر ذبح الأضاحي على مقاصب البلدية فقط.

كما كثفت بلدية دبا جهودها من خلال الحملات التفتيشية الدورية و المفاجئة على جميع المنشآت و صالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها ، وتم زيارة (174) محل منها (74)صالون نسائي و رجالي، حيث تم إعداد برنامج لفرق التفتيش خلال فترة أيام العيد، لضمان التزام المنشآت كافة بالمعايير الصحية أهمها التعقيم المستمر والنظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات المُستخدمة واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد قبل تقديم الخدمة واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)،و تم إنذار (6) منشآت،ومصادرة (3.42) كجم مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وفاسدة، وتحرير (18)مخالفة منها (14) مخالفة للشروط الصحية و (4) مخالفات تمثلت في عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد19) ، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات وعدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي .

وتأتي هذه القرارات ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي قامت بها البلدية في ظل الظروف الحالية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، كما شددت البلدية على ضرورة التقيد التام بالتعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحيّة وتفعيل قواعد التباعد الاجتماعي

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وتهيب البلدية جمهورها بضرورة التعاون و الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (‪092443399) الذي يعمل على مدار الساعة ، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها