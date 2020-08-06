الامارات | 15 عنصراً نسائياً شاركن في إطفاء حريق سوق عجمان الشعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عنصراً نسائياً شاركن في إطفاء حريق سوق عجمان الشعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت 15 إطفائية من العناصر النسائية إلى جانب فرق الإطفاء التي قامت بإخماد الحريق الضخم الذي نشب في سوق عجمان الشعبي، وأدى إلى تضرر 125 محلاً، دون تسجيل إصابات بشرية أو وقوع وفيات جراء الحريق.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في سوق عجمان الشعبي في تمام الساعة 18:30 وعلى ضوء البلاغ هرعت فرق الدفاع المدني من أربعة مراكز إطفاء، وبعدها تم طلب الدعم والمساندة من الدفاع المدني بدبي والشارقة وأم القيوين لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأكدت إدارة الدفاع المدني أن عناصر نسائية شاركت بجانب فرق الإطفاء من مختلف إدارات ومراكز الدفاع المدني لإخماد الحريق، منهن خمس إطفائيات كن يعملن على إطفاء الحريق بجانب زملائهن الإطفائيين، و10 إطفائيات كن على أهبة الاستعداد للمشاركة بعمليات الإطفاء.

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وأشارت إلى أنه تم إخلاء المباني المجاورة من الأشخاص الموجودين، مشيرة إلى ضخامة الحريق وكثافة الدخان المتصاعد بسبب نوعية البضائع السريعة الاشتعال والمواد المصنعة منها كالبلاستيك والاسفنج والقطنيات.

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