الامارات | طباخ يسرق ساعتين وسوار بـ 700 ألف درهم من لاعب كرة شهير بالمنتخب الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن طباخ يسرق ساعتين وسوار بـ 700 ألف درهم من لاعب كرة شهير بالمنتخب الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة طباخ آسيوي سرق من منزل لاعب شهير بالمنتخب والدوري الإماراتي ساعتين وسوار يد فخمة يقدر ثمنها بنحو 700 ألف درهم، وأنكر المتهم ارتكاب الجريمة في البداية لكنه أقر بها مجدداً مشيراً إلى سرقة خزينة صغيرة تحوي المقتنيات الثمينة لكنه لم يستطع فتحها فرماها في صندوق القمامة خارج المنزل.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي لاعب كرة شهير إن المتهم يعمل لديه في المنزل طباخ ويتولى إدارة أغراض مختلفة مثل غسل وتريب الملابس، لافتاً إلى أنه فوجئ باختفاء منقولات ثمينة عبارة عن ساعتين يبلغ ثمن إحداهما 420 ألف درهم من طراز "RM" وسوار يد كانت بداخل خزينة صغيرة داخل دولاب الملابس مشيراً إلى أنه يشتبه في المتهم كونه الوحيد المخول بدخول غرفة النوم.

وأضاف اللاعب أنه طلب من المتهم إعادة الخزينة ومحتوياتها دون الحاجة لإبلاغ الشرطة، فطلب منه الأخير مهلة لإعادتها، لكنه لم يفعل، لافتاً إلى أنه علم لاحقاً أن بصمات يد المتهم تطابقت مع الآثار المرفوعة في مكان وجود الخزينة.

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من جهته قال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه فور ورود بلاغ من المجني عليه ثارت الشكوك حول المتهم وتم استدعائه لتدوين أقواله فأنكر التهمة مقرراً أنه ليس مختص بدخول غرفة نوم المجني عليه كونه طباخ المنزل، لكن بمقارنة البصمات الموجودة في الجزء الأسفل من خزنة الملابس تم التأكد من وجود بصمته هناك رغم أنه ليس من الطبيعي وصوله إلى هذا المكان حين يفتح خزنة الملابس.

وأضاف انه بمواجهة المتهم اعترف بجريمته مقراً بأنه استولى على الخزينة الصغيرة، لكنه لم يستطع فتحها فرماها بالقمامة الخارجية للمنزل،

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