الامارات | 96 إطفائياً من 4 إمارات شاركوا في إطفاء حريق سوق شعبي يضم 125 محلاً بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 96 إطفائياً من 4 إمارات شاركوا في إطفاء حريق سوق شعبي يضم 125 محلاً بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان على حريق اندلع في سوق عجمان الشعبي المكون من 125 محل ويحتوي على سبعة مداخل رئيسية، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني من دبي والشارقة وأم القيوين من دون تسجيل إصابات بشرية أو وقوع وفيات جراء الحدث، إذ شارك في اخماد حادث الحريق 96 اطفائيا .

وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني بعجمان العميد عبدالعزيز علي الشامسي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في سوق عجمان الشعبي في تمام الساعة 18:30 وعلى ضوء البلاغ هرعت فرق الدفاع المدني من أربع مراكز إطفاء، وبعدها تم طلب الدعم والمساندة من الدفاع المدني دبي والشارقة وام القيوين لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتابع: قامت القيادة العامة لشرطة عجمان بدورها الأمني والمروري من خلال تنظيم حركة السير المرورية وتسهيل مهام الدفاع المدني في مكان الحادث، مبيناً أن فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث خلال ثلاث دقائق، وتم على الفور تطويق المكان ومكافحة الحادث لمنع انتشاره إلى المواقع المجاورة.

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ولفت إلى أنه تم إخلاء المباني المجاورة من الأشخاص المتواجدين، مشيراً إلى ضخامة الحريق وكثافة الدخان المتصاعد بسبب نوعية البضائع السريعة الاشتعال والمواد المصنعة منها كالبلاستيك والاسفنج والقطنيات .

وأضاف ان عمليات التبريد لازالت قائمة وعند الانتهاء من المهام سيتم تسليم الموقع لشرطة عجمان لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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