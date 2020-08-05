"إنفينيتي" تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من "QX55" نوفمبر المقبل

أعلنت شركة "إنفينيتي" للسيارات عن استكمال الاستعدادات للكشف عن سيارة "QX55" الجديدة يوم 11 نوفمبر المقبل، والتي تذعن العلامة من خلالها العودة إلى تصنيع فئة "الكروس أوفر كوبيه" التي طورتها قبل نحو عقدين من الزمن.

وسيعزز التصميم المتميز للسيارة الجديدة والمُستلهم من خطوط السقف والعناصر البصرية لفئة "إنفينيتي FX"، من استخدامات "الكروس أوفر" الفاخرة ذات الحجم المتوسط مع المظهر الأنيق لسيارة كوبيه رياضية، حيث ستضم العديد من المزايا التكنولوجية المُبتكرة المُصممة لتمكين السائقين والتفاعل والتواصل معهم على الطريق.

ويشار إلى أن الكشف عن سيارة "QX55" الجديدة سيجري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ يوم 11 نوفمبر المقبل، وسيجري مشاركة المزيد من المعلومات لمتابعة الفعالية عن طريق موقع www.INFINITInews.com الإلكتروني.

ومن المقرر أن تصل السيارة الجديدة إلى صالات عرض أمريكا الشمالية في ربيع العام 2021، وستتبعها المناطق الأخرى في وقتٍ لاحق، حيث سيكون ظهور السيارة بمثابة الأول ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة لشركة "إنفينيتي" خلال السنوات القليلة المقبلة.

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