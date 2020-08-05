نشرت شركة سيسكو (ناسداك: CSCO) الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، تقرير كبار رؤساء أمن المعلومات من سيسكو السنوي السادس اليوم الذي يتقصّى الوضع الأمني لدى 2800 متخصص في الأمن من 13 دولة حول العالم. ووفر التقرير 20 نصيحة للأمن السيبراني في عام 2020 مستقاة من تحليل البيانات لنتائج التقرير ولجنة استشارية من خبراء أمن المعلومات. مازال يعد التحول الرقمي فرصة لرواد تكنولوجيا المعلومات والأمن وأداة للابتكار واكتساب المزايا التنافسية. لكنه ينطوي أيضاً على خطوات ضخمة في تغيير البنية التحتية، والذي غالباً ما يخلق تحديات جديدة لخبراء الأمن في التغلب على التهديدات المعقدة وغير المعروفة التي تتمركز في صدارة اهتماماتهم. تستخدم الشركة المتوسطة في المشهد الأمني اليوم أكثر من 20 تقنية للأمن، في حين أن دمج الموردين يزداد بالاطراد، فهناك نسبة 86% من المؤسسات التي تستخدم ما بين 1 إلى 20 مورد، ويشعر أكثر من 20% منهم أن إدارة النظم متعددة البائعين هو أمر صعب للغاية وازداد بنسبة 8% منذ عام 2017.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الإطلاع على الخبر المرفق طيه بعنوان (تقرير كبار رؤساء أمن المعلومات من سيسكو لعام 2020 يشير إلى ازدياد الاستثمار في تقنيات أمن السحابة والأتمتة لمحاربة التعقيدات)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يوسف باطر