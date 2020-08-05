انتعاش التجارة الإلكترونية بشكل واسع بسبب جائحة كوفيد ١٩

على الرغم من الأزمة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا وأثرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن هناك العديد من القطاعات الأخرى التي استفادت من هذه الأزمة كالمواقع الالكترونية مثل أمازون ونون و زوم و موقع تالنتس روت للعمل الحر. فلا يزال اقتصاد العمل الحر يعمل بشكل جيد، مع ازدياد التوجه على الأونلاين والتجارة الإلكترونية. ومع نقص عدد من الموظفين في العديد من الشركات وفقدانهم وظائفهم، من المتوقع رؤية نمو كبير في الأعمال التجارية التي تعتمد على الدعم من العاملين بشكل حر عن بعد. وأصبحت الأعمال الجانبية الآن خياراً لكسب بعض الأموال في ضوء هذه الأزمة لتحقيق الدخل الإضافي.



وقد لوحظ نمواً في عدد الموظفين المستقلين (الفريلانسر) في منصة تالنتس روت للعمل الحر بشكل واضح بعد ظهور الجائحة، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى أكثر من 328% مقارنة بما قبل ذلك. أما بالنسبة لرواد الأعمال والشركات الباحثين عن خدمات لأعمالهم فقد تم تسجيل زيادة تصل إلى 400% في فترة الأزمة مقارنة بما قبلها. و زادت عدد الطلبات المكتملة بما يحقق أهداف رواد الأعمال والشركات المشترين للخدمات لتصل إلى أكثر من 354% بزيادة في نسبة المبيعات لتصل إلى أكثر من 287%. مما يؤكد على أن العمل الحر أصبح واقعاً وبوابة نجاح لكل رواد الأعمال و أصحاب الخبرات، و أن منصات العمل الحر هي البوابات الآمنة لحفظ حقوق الطرفين. فمنصة تالنتس روت للعمل الحر توفر الحماية لجميع الأطراف مع توفر خصائص مميزة دعم اللغة العربية و الإنجليزية لخدمة المستخدمين من جميع أنحاء العالم، و توفر خدمة الدعم الفوري و خدمة الرسائل الصوتية و الدردشة الفورية و غيرها من المميزات التي تجعلها على قمة المنصات العربية و العالمية



وفي هذا السياق، أعلن رجل الأعمال السيد مهند الوادية المعروف بذئب العقارات على استحواذه على حصة 20% في شركة تالنتس روت كجزء من محفظته الاستثمارية المتنوعة. وهو رجل أعمال صاحب خبرة كبيرة في قطاع العقارات وعالم الاستثمار ويعد من أهم 100 شخصية مؤثرة في قطاع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة وأحد أبرز رواد الأعمال الناجحين. وأعرب الوادية عن هذه الصفقة قائلا:" إن أفضل استثمار هو الاستثمار في شركات لها مستقبل واعد وفي المكان والوقت المناسب. وأنا سعيد باستثماري بشركة تالنتس روت، فهي شركة ناجحة بكل المقاييس ولديها مستقبل واعد، وإن التجارة الإلكترونية تعد من أهم القطاعات التي شهدت نموا بارزا خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الواقع الجديد الذي سيشهده العالم بسبب جائحة كوفيد".



وأضاف: "أنا أؤمن بتفعيل الخبرات والمهارات لزيادة مصادر الدخل لتأمين مستقبلكم ومستقبل أحبائكم. وإن الوضع الراهن يعد فرصة ذهبية ليس فقط لزيادة مصادر الدخل بل لخلق طريقة عيش مستدامة تقود للاستقرار المالي وتوسيع مهارات المشترين والبائعين إلى أسواق جديدة. كما أن الانضمام إلى العمل الحر في شركة تالنتس روت يوفر فرصة للشركات والأفراد للنمو واكتساب المزيد من الخبرات، وتحقيق المزيد من الأرباح"



ويأتي مفهوم منصة تالنتس روت من أن أولئك الذين يعملون حصرياً كعاملين بشكل حر يكسبون أكثر، وهم أكثر رضا من أولئك الذين قسموا وقتهم في العمل في شركة. حيث يؤدي الرضا العالي إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، مما يعني قضاء المزيد من الوقت في القيام بالأشياء التي تستهويهم. وأن العمل الحر يحقق زيادة الإنتاجية، وفرص أكثر لكسب المزيد من الوقت وتقليل المعاناة من الضغوط اليومية التي تأتي مع التنقل لمسافات طويلة.



كما تساعد منصة تالنتس روت البائعين المستقلين بالتواصل مع المشترين المهتمين من حول العالم ليجد كل من المشتري والبائع ما يبحثون عنه. وتهدف المنصة إلى مساعدة البائعين المستقلين و الخبراء العرب لإيصال خبراتهم إلى العالم أجمع لزيادة دخلهم، وتحسين نمط حياتهم. في الوقت نفسه، تسعى لدعم رواد الأعمال والشركات على خفض النفقات التشغيلية الخاصة بأعمالهم، والعثور على أفضل المواهب من حول العالم و بأفضل سعر لتوفير بوابة مميزة للجميع لخدمات العمل الحر ضمن منصة عربية بامتياز.



تالنتس روت هو سوق إلكتروني متخصص بمجال العمل الحر يساعد المشترين من الأفراد و الشركات الذين يبحثون عن أفضل الخدمات لأعمالهم بالعثور عليها من بائعين مستقلين مميزين بأفضل التكاليف. و يدعم البائعين المستقلين لتحسين دخلهم عبر الاستفادة من خبراتهم. وتقديم مجموعة من الفئات التي تشمل تطوير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي والتصميم الجرافيكي والأعمال التجارية وريادة الأعمال والكتابة وترجمة الفيديو والرسوم المتحركة والموسيقى والصوت



وتوفر منصة تالنتس روت للمشترين والبائعين إمكانية الوصول إلى منصة جديرة بالثقة بما يحمي مصالحهم. وتضمن أن المشترين يستطيعون الحصول على نوعية العمل الذي يبحثون عنه، وأن يتم الدفع للبائعين المستقلين في الوقت المناسب و ذلك من خلال حجز المبالغ المدفوعة قبل كل معاملة، والاحتفاظ بتلك الأموال حتى يكون المشترون راضين بنسبة 100٪ عن جودة العمل، وأن كلا من المشترين والبائعين يتمتعون بصفقة سلسة خالية من أي احتيال أو ممارسات تجارية غير أخلاقية.



تلتزم تالنتس روت باستخدام الموارد التقنية الأفضل عالميا لمساعدة المشترين على العثور على أفضل البائعين المستقلين المتاحين لمشروعهم المحدد مع توفير كامل الدعم للبائعين المستقلين لعرض خبراتهم و توفير منصة بمواصفات مميزة للاستفادة القصوى من مجال العمل الحر.