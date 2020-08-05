الامارات | إعفاء متطوعي التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 من أي فحوصات خارج نطاق برنامج التجارب

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء متطوعي التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 من أي فحوصات خارج نطاق برنامج التجارب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي إعفاء المتطوعين في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 غير النشط من أي فحوصات أخرى للفيروس خارج نطاق برنامج التجارب.

كما تقرر استخدام تطبيق الحصن للتعريف بالمتطوعين للاستفادة من الإعفاء، حيث يتعين عليهم تثبيت البرنامج على هواتفهم الذكية.

وسيحصل المتطوعون في المرحلة الثالثة من التجارب التي بدأت في أبوظبي الشهر الماضي على جرعتين من التطعيم ومتابعة طبية عن بعد عبر الاتصال الهاتفي لمراقبة الوضع الصحي للمتطوع وبحث نتائج اللقاح ..ويعتمد نجاح رحلة المتطوع على استمراره في البرنامج طوال فترته التي تمتد إلى 49 يوما.

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ويأتي قرار الإعفاء من الفحوصات الأخرى نظراً لكون المتطوعين يتحتم عليهم اتباع إجراءات معينة ودقيقة، وذلك خلال جميع مراحل برنامج التجارب.

ويعد تطبيق الحصن التطبيق الإماراتي الرسمي لنتائج فحوصات فيروس كوفيد-19، وهو ثمرة تعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية.

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