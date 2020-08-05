الامارات | 4139 أضحية بالفجيرة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 4139 أضحية بالفجيرة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية الفجيرة أن مقاصبها استقطبت خلال عيد الأضحى المبارك أعدادا كبيرة من المضحين حيث بلغ عدد الذبائح حوالي 4139 ذبيحة و ذبائح جمعية الفجيرة الخيرية 500 ذبيحة، فيما تم التخلص من الذبائح غير المطابقة للشروط الصحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبلغت احصائيات الذبح في مقاصب الإمارة 804 رأس من الخرفان و3268 رأس من الماعز و66 رأس من الماشية، حيث أن مقصب الفجيرة استقبل من الذبائح 73 خروف و 2324 ماعز و 46 من الأبقار أما بالنسبة لمقصب قدفع فقد تمكن من استقبال 312 خروف و 358 ماعز و 10 من الأبقار و مقصب مسافي استقبل 294 خروف و 125 ماعز و 5 أبقار و ما يتعلق بمقصب الطويين فقد استقبل 125 خروف و 451 ماعز و 5 أبقار وجمل واحد.

واستقبلت المقاصب الرئيسية في إمارة الفجيرة مجموعة كبيرة من الذبائح خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمواطنين و المقيمين الراغبين في ذبح أضحياتهم وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

وقدمت البلدية بيئة صحية وخدمات بيطرية ورقابية متطورة نالت استحسان الجمهور، واستطاعت تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتقديم منتج مطابق لكافة الشروط الصحية المعمول بها في الفجيرة و بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تنظيم حركة السيارات في الدخول و الخروج من المقاصب.

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حيث نجحت البلدية ايضا بمختلف قطاعاتها في إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان سير العمل بكل سلاسة ومرونة وفاعلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك و تمكنت البلدية بفضل تظافر الجهود لدى العاملين من تعزيز مختلف ممارساتها سواءً في الإجراءات الرقابية أو تقديم خدماتها المختلفة.

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