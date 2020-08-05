الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية وتعيين رئيس لدائرة الشؤون الإسلامية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2020 بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة. ويقضي المرسوم الأميري بن يُرقى سعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية إلى درجة رئيس دائرة، ويُعين رئيساً لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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