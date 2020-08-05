الامارات | «صحة دبي» ترفع كفاءة المستشفيات وتعزز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» ترفع كفاءة المستشفيات وتعزز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تعكف حالياً على رفع كفاءة مستشفياتها، وتعزيز سرعة الاستجابة لتقديم الخدمات الطبية، وأكدت أنها نفذت خططاً وبرامج لتدريب الكادر الطبي، بتحويل الدورات والبرامج التدريبية إلى منصة إلكترونية للتعليم والتدريب الطبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة الدكتور يونس كاظم لـ«الإمارات اليوم»: «يتم العمل على رفع وتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية، والهيئة على استعداد للتعامل مع أي مستجدات طارئة»، لافتاً إلى أن الهيئة في وضع جيد للاستجابة لأي إصابات بفيروس كورونا المستجد من خلال وحدة عناية مركزة جديدة، وأسرّة الأجنحة التي تم إنشاؤها داخل المستشفيات.

وفي ما يتعلق بخطط وبرامج الهيئة التدريبية للكوادر الطبية، خلال المرحلة المقبلة، أوضح كاظم أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث في دبي والبرامج المقترحة لتطويره، عزز قدرات دبي التنافسية على الساحة الصحية الدولية، اذ تؤكد الاستراتيجية أهمية إنشاء منظومة متكاملة لدعم التعليم والتدريب باعتبارهما جزءاً أساسياً ومهماً لأي منشأة وفي التخصصات الصحية كافة، ولا يمكن الوصول إلى الاستدامة في تقديم خدمات ذات جودة عالية إلا بوجود تعليم وتدريب مستمرين لمقدمي الخدمة سواء كان ذلك عن طريق إتاحة الفرص للحصول على درجات علمية متخصصة من خلال فتح المجال للدراسات العليا، أو الدورات التدريبية المتخصصة والندوات أو التدريب على رأس العمل.

وتابع: «تم تحويل الدورات، والبرامج التدريبية إلى برامج إلكترونية، وتم تدشين المنصة الإلكترونية للتعليم والتدريب الطبي، كما قام قسم البحوث الطبية بتنفيذ حزمة من الإجراءات تمثل أبرزها في بناء صفحة خاصة في موقع المكتبة عن فيروس كورونا المستجد من مصادر معلومات وخدمات إلكترونية، ودعم ممارسي الرعاية الصحية في الدولة من خلال الوصول المجاني إلى بعض مصادر المكتبة، مثل مصادر الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (AAP) ومجلة إنجلترا الطبية الجديدة (NEJM).

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وقال كاظم إن قسم البحوث الطبية أصدر نشرة مقالات «كوفيد-19» وهي مقالات يومية عن الفيروس، ويمكن تنزيلها بسهولة وسرعة من الأجهزة المحمولة واللوحية والهواتف الذكية، وتم إصدار 43 عدداً حتى اليوم.

نشرة أدلة الممارسات

عمل قسم البحوث الطبية التابع لهيئة الصحة في دبي على إعداد نشرة أدلة الممارسات من مختلف دول العالم، وتم تجميع 192 دليلاً بما في ذلك البروتوكولات والإجراءات والتوصيات الخاصة بفيروس كورونا المتسجد، والعمل مع مجموعة الإعداد لدليل الممارسة الوطني لدولة الإمارات عن الفيروس من أجل نشره في مجلة دبي الطبية، كما تم تنظيم 10 دورات تدريبية عبر الإنترنت حول المراجعات الأدبية، والكتابة باستخدام مستندات Google، وبرنامج الببليوغرافيات، وكيفية النشر في مجلة دبي الطبية ومجلة دبي للسكري والغدد الصماء، فضلاً عن تسريع إجراءات عملية نشر الأوراق العلمية الخاصة بـ(كوفيد-19) المقدمة في مجلتي دبي الطبية.

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