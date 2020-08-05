الامارات | شرطة أبوظبي تضبط 1.2 مليون حبة مخدّرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط 1.2 مليون حبة مخدّرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت شرطة أبوظبي عملية ترويج نحو 1.2 مليون حبة مخدرة، كانت بحوزة عصابة، مكونة من سبعة أشخاص آسيويين، بعد أن رصد رجال المكافحة أفراد العصابة، على مدار أربعة أشهر، وتتبعوا تنقلاتهم بين إمارات الدولة.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، بأنه تم ضبط المتهم الأول بحوزته 120 ألف حبة مخدرة، وبالتحقيقات معه تكشفت خيوط جديدة حول أفراد العصابة، فتم إعداد خطة أمنية محكمة، أسفرت عن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بنحو 15 ألف حبة مخدرة، وتبين أن المتهم يُعتبر الرجل الثاني في تنظيم الشبكة الإجرامية، ويتولى كل عمليات البيع والشراء.

وتوالى تباعاً سقوط أفراد العصابة، وتبين أنهم كانوا ينوون تهريب جزء منها إلى إحدى الدول المجاورة.

Advertisements

وأكد الظاهري أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات، وملاحقة مروجيها وكشف أساليبهم، وتجفيف منابع هذه السموم، والوقاية من أضرارها بكل الوسائل الأمنية والوقائية والتوعوية، مشيراً إلى أن تهريب وترويج المخدرات من الجرائم المنظمة، العابرة للحدود، وتديرها عصابات إجرامية خطرة، لافتاً إلى أن مكافحة هذه السموم المدمرة للشباب تُعد مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول، في التصدي لها ومنع انتشارها.

من جانبها، دعت مديرية مكافحة المخدرات أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية، والإبلاغ عن أي معلومات تسهم في القبض على عصابات المخدرات الإجرامية، عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626.

شرطة أبوظبي ضبطت الرجل الثاني في العصابة، وبحوزته 15 ألف حبة مخدرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news