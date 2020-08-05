الامارات | السماح بإزالة الكمامة للعائلة الواحدة داخل المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بإزالة الكمامة للعائلة الواحدة داخل المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة الاتحادية أنه يسمح بإزالة الكمامة في المركبة الخاصة، إذا كان المرافقون من عائلة واحدة، كالوالدين، أو الأخوة أو الزوجة أو الأبناء أو أقارب الدرجة الأولى.

ونبهت إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام تبلغ 3000 درهم، وتطبق في الأحوال التالية: الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفي وسائل النقل العام، عند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص، إذا كان يستقلها شخصان فأكثر قائد المركبة وراكب أو أكثر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news