الامارات | 189 إصابة بـ «كورونا».. و227 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 189 إصابة بـ «كورونا».. و227 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 29398 فحصاً جديداً، خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وذكرت أنه تم الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61352 حالة.

وأعلنت عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55090. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال اليوم المنقضي.

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