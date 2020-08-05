الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاهل

على الرغم من تحديد طاقة استيعابية قصوى لإشغال المحال التجارية والمقاهي، ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»، إلا أن كثيراً منها بات يتجاهل كلياً هذا الأمر، فتكتظ المتاجر بالمتسوقين، فيما لوحظ أن بعض العاملين لا يلتزمون بوضع الكمامة بطريقة صحيحة.

لحم

طالب مستهلكون الجهات المعنية في الدولة بإلزام متاجر بيع اللحوم بوضع لافتة تفصيلية لأنواع اللحوم المتوافرة ومنشأها وأسعارها، وذلك لوضع حد لاستغلال وخداع بعض التجار.

أسعار

أبدى متسوقون استغرابهم من الفارق الكبير في أسعار الخضار في المراكز التجارية، مقارنة بأسواق الخضار، إذ يتم بيع كيلو الخيار المحلي في المراكز بأكثر من سبعة دراهم، فيما يباع الكيلو بأربعة دراهم في أسواق الخضار.

تاكسي

أفاد قراء في مناطق عدة بأن بعض سائقي سيارات التاكسي يتوقفون في منتصف الطريق أحياناً، أو في أماكن غير مخصصة للتوقف، لتحميل ركاب، غير آبهين بخطورة تصرفهم، وتسببه في عرقلة حركة السير.

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تخفيضات

قال متسوقون في أبوظبي إن بعض المحال تضع لافتات تشير إلى تخفيضات بين 25-70% على أسعار بضائعها، لكن عند دخول المحل، يجدون أن الخصومات تقتصر على ركن صغير، يضم قطعاً محدودة.

إخلاء

تلقى سكان في منطقة المجاز في الشارقة تنبيهاً بإخلاء مركباتهم من ساحة ترابية مجاورة للأبراج المطلة على بحيرة خالد في شارع الخالدية، ثم فوجئوا بعدم قدرتهم على مغادرة الساحة، بعدما تم إغلاقها بسواتر ترابية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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