الامارات | «الهوية والجنسية» تشترط فحص «كورونا» بعد تصريح الدخول للدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية» تشترط فحص «كورونا» بعد تصريح الدخول للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن اختبار فحص كورونا (PCR) المسبق، يكون بعد الحصول على الموافقة لطلبات تصريح دخول الدولة، بالنسبة للمقيمين الموجودين بالخارج، والراغبين في العودة إلى الدولة.

وأوضحت الهيئة، ضمن تحديثات متطلبات الحصول على تصريح العودة على موقعها الإلكتروني، أن الفئات المعفاة من الفحص: الأطفال بعمر 12 عاماً وما دون، وأصحاب الهمم (من لديهم إعاقات بسيطة أو شديدة)، لافتة إلى أنه يتوجب ألا تتعدى صلاحية فحص «كورونا» المسبق 96 ساعة قبل الوصول إلى الدولة.

وأكدت أنه يجب أن يكون لدى مقدم الطلب إقامة فعالة غير ملغاة أو منتهية قبل تاريخ الأول من مارس الماضي، وأن يكون مقدم الطلب (المقيم) موجوداً خارج الدولة أثناء تقديم الطلب، وتقديم إثبات سبب الوجود خارج الدولة.

وأوضحت أن صلاحية تصريح دخول الدولة 21 يوماً من تاريخ الحصول على الموافقة، ويتم إصدار التصاريح بشكل تدريجي، وضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، وذلك في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، حفاظاً على سلامة المقيمين الراغبين بالعودة إلى الدولة، كما يتم إلغاء الطلب في حالة إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، منبهة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.

وتوفر مختبرات «بيورهيلث» نظاماً عبر الإنترنت، يمكن المسافرين إلى دولة الإمارات من التسجيل لإجراء اختبار «كوفيد-19» في الخارج، إذ يمكن إجراء الفحص من خلال أكثر من 500 مختبر معتمد في 40 دولة بالمرحلة الأولى، فيما يتم التخطيط لزيادة العدد إلى 1000 مختبر، تغطي 60 دولة.

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يشار إلى أنه، في 19 مارس الماضي، صدر قرار بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا، وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفي 18 مايو الماضي، قررت حكومة الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، بموجب تأشيرة دخول للمقيمين، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو الماضي.

صفحة التأشيرات

ذكرت بوابة حكومة الإمارات، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن صفحة التأشيرات وبطاقة الهوية هي الأكثر تصفحاً في البوابة، موضحة ضمن إجراءات عودة المقيمين إلى الدولة أنه عند استيفاء الشروط الموجودة في طلب تصريح العودة، سيتلقى المتعامل رسالة فورية بالموافقة، وقد يرتبط رفض الطلب بأسباب تتعلق بالتدابير الاحترازية، حفاظاً على سلامة المتعامل، وهذا الإجراء لا يعني عدم دخول الدولة، إنما فقط محاولة تقديم الطلب في فترة لاحقة.

- صلاحية تصريح دخول الدولة 21 يوماً من تاريخ الحصول على الموافقة.

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