الامارات | السماح بإزالة الكمامة للأسرة الواحدة داخل المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بإزالة الكمامة للأسرة الواحدة داخل المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة الاتحادية أنه يسمح بإزالة الكمامة في المركبة الخاصة إذا كان المرافقون من الأسرة الواحدة كالوالدين أو الأخوة أو الزوجة أو الأبناء أو أقارب الدرجة الأولى.

ونبهت إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام تبلغ 3 الاف وتطبق في الأحوال التالية: الأماكن العامة المغلقة او مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، عند التجول سيرا أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص اذا كان يستقلها شخصان فأكثر قائد المركبة وراكب أو أكثر .

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