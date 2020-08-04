الامارات | «عقابية دبي» تطلق مبادرة لتسريع عودة نزلاء لذويهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «عقابية دبي» تطلق مبادرة لتسريع عودة نزلاء لذويهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مبادرة «عودتكم أمانة» بالتنسيق مع عدد من الشركاء وفاعلي الخير، والهادفة إلى تسهيل وتعجيل إجراءات عودة نزيلات ونزلاء المؤسسات العقابية إلى أسرهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، عبر توفير تذاكر سفر للمعسرين ولم شملهم بعائلاتهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية العميد علي الشمالي، إنهم تمكنوا من صرف تذاكر بقيمة مليونٍ و479 ألفا وعشرة دراهم، لعدد 1145 نزيلا ونزيلة خلال النصف الأول من العام الجاري، حرصا منا على لم شملهم بأسرهم خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيد-19.

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وأكد أن صرف التذاكر يمثل جزءا من عدة مساعدات يقدمها قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية سنويا إلى النزلاء والنزيلات في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية، كالرسوم الدراسية لغير القادرين من أسر النزلاء، ورسوم السكن، وأجهزة طبية ومالية إفراج وديات شرعية، ومبادرات كالمير المنزلي وكسوة العيد والحقائب المدرسية وغيرها.

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