الامارات | مركز أبوظبي للصحة العامة يصدر الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. وتشمل الإجراءات ارتداء الكمامات، واقتصار الحضور على 50 شخصاً، ومنع المصافحة، واقتصار الصلاة في المقبرة ومراعاة التباعد الاجتماعي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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