الامارات | «الصحة» تعلن عدم تسجيل وفيات بفيروس «كورونا» لليوم الرابع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن عدم تسجيل وفيات بفيروس «كورونا» لليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وكشفت الوزارة عن إجراء 29 ألفاً و398 فحصاً جديداً، خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقد أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61 ألفاً و352 حالة.

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وقالت الوزارة إنه تم شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55,090.

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