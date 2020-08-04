المسعود للسيارات تحصد "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" للعام 2019

توِّجتْ المسعود للسيارات، شركة السيارات الرائدة في إمارة أبوظبي والوكيل الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو"، بـ "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge) لعام 2019. وتعد هذه الجائزة أعلى وسام يتم منحه لأحد وكلاء رينو تقديراً لإنجازاته وأدائه الاستثنائي في تعزيز المبيعات وخدمات ما بعد البيع من خلال الدخول في قطاعات جديدة ضمن سوق السيارات، وتحقيق زيادة في حجم المبيعات، وتقديم خدمات تعكس ريادة وتميز الشركة في تحقيق رضا العملاء.

وتم تكريم رينو أبوظبي كأفضل الوكلاء أداءً في 2019 على مستوى العالم، وذلك تقديراً لجهودها الدؤوبة والتحسينات المستمرة التي تقوم بها في سبيل تعزيز مكانة العلامة التجارية الفرنسية، مما كان له كبير الأثر على تحقيق نمواً لافتاً في حجم المبيعات، حيث حققت معدل نمو بلغ 40% في 2019، مما رفع من حصتها السوقية في أبوظبي إلى نسبة 1.4%، واستطاعت الشركة التفوق على وكلاء رينو الآخرين حول العالم.

ويعزى هذا الإنجاز المميز إلى نجاح الشركة في جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة العلامة التجارية لـ "رينو" في سوق أبوظبي، وذلك من خلال اعتمادها لاستراتيجية تسويق قوية تركز على عملاء التجزئة والشركات. وبالإضافة إلى ذلك، أبدت فرق مبيعات وخدمات ما بعد المبيعات لدى رينو أبوظبي التزاماً وتفانياً قوياً في استقطاب عملاء جدد إلى محفظة الشركة وتنويع قاعدة العملاء، فضلاً عن تعزيز أعمالها من خلال إتاحة العديد من العروض المتميزة وتوفير خدمات بقيمةٍ مُضافة. ونتيجة لهذه الجهود الكبيرة، شهدت السنوات الماضية تحقيق رينو أبوظبي مستويات أداء غير مسبوقة بالرغم من التحديات في سوق السيارات.

وقال سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المسعود": "يمثل الفوز بالجائزة العالمية إنجازاً جديداً نفخر به وخطوة متقدمة على درب ترسيخ مكانتنا الرائدة ضمن قطاع مبيعات السيارات. وتأتي الجائزة لتؤكد مجدداً التزام فريق عملنا بتبني أفضل الممارسات وأعلى المعايير الضامنة لتميُّز وجودة خدماتنا وسعادة عملائنا. ونعتز بحصولنا على "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge) المرموقة، والتي تمثل تتويجاً للعمل الدؤوب لموظفينا والتزامهم الراسخ بالتفاني والعزيمة والإصرار على تقديم الأفضل على مدى عقود من الزمن."

وركّزت "رينو أبوظبي" جهودها بصورة رئيسة على تبني وتوظيف مفهوم الابتكار من خلال إطلاق سلسلة من الحملات الترويجية والتفاعلية المبتكرة لاستقطاب شريحة جديدة من العملاء، فضلاً عن توسيع المحفظة المتنوعة من عروض "رينو" وتعزيز الحضور القوي على المنصات الرقمية. وحققت الشركة نجاحاً ملموساً مع افتتاح متجر رينو "آر ستور" (R-Store)، الذي يعتبر مرفقاً متطوراً ومنصة موحدة للحصول على الخدمات المطابقة لأعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة لدى "رينو". وأثمرت هذه المساعي الحثيثة عن تسجيل زيادة لافتة في نسب المبيعات المحلية وتنويع قاعدة العملاء مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات": "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة العالمية المرموقة من "رينو"، والتي تأتي تتويجاً للجهود الحثيثة والسبّاقة التي بذلها فريق عمل "المسعود للسيارات" في سبيل توسيع وتعزيز حضور العلامة التجارية "رينو" في أبوظبي. كما يسعدنا أن نلمس الاهتمام الكبير الذي يوليه العملاء في أبوظبي لهذه السيارات الفرنسية المبتكرة، وهو ما يُترجم في إقبالهم القوي وولائهم المتنامي للعلامة التجارية الرائدة. وتدفعنا نجاحاتنا المتلاحقة إلى تجديد التزامنا المطلق بترسيخ حضور العلامة التجارية "رينو" ضمن السوق المحلية، مدعومين بحزمتنا الواسعة من المنتجات المتميزة والخدمات عالية المستوى. ونتطلّع إلى المضي قدماً في تحسين تجارب عملائنا للوصول بأعمالنا إلى مستويات جديدة من النجاح والتميّز."

من جهته، قال برنارد كريتيان، المدير التنفيذي، "رينو" في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ: "نهنّئ شركاءنا في (شركة المسعود للسيارات – رينو أبوظبي) على حصولهم على أعلى مرتبة في "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge)، وهو ما يعتبر إنجازاً نوعياً يؤكد الجهود المستمرة التي تقودها الشركة لتعزيز العلامة التجارية "رينو" في سوق أبوظبي. وكلّنا ثقة بأنّ نمو المبيعات سيواصل مساره التصاعدي خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل التزام موظفي المسعود للسيارات بأعلى مستويات التفاني والإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعاتنا المشتركة."

ويجدر الذكر بأنّ "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge)، والتي عُقدت لأول مرة في العام 2014، تعد مبادرة نوعية أطلقتها "مجموعة رينو" وفق رؤية تستهدف إتاحة الفرصة لأعضاء شبكتها الواسعة لدخول غمار التحدي والمنافسة الشريفة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، فضلاً عن تقدير جهودهم المستمرة للالتزام بالمعايير المتبعة لدى "رينو" ومساهماتهم الفاعلة في إجمالي الحصة السوقية وحجم المبيعات.